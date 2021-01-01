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關於高虹安
學歷
美國辛辛那提大學機械工程博士
臺灣大學資訊工程碩士
臺灣師範大學資訊教育學士
北一女中
經歷
立法委員
郭台銘文教基金會董事
消防發展基金會董事
鴻海科技集團副總經理
獲獎經歷
公督盟 - 優秀立委、公民評鑑問政表現全院最高分
口袋國會 - 全院&委員會雙料優質立委
動物保護立法運動聯盟 - 動物保護優秀立委
第五屆國家產創獎 - 創新菁英獎
美國Intel全球挑戰獎 First Prize
資策會 - 技術精英獎
名人推薦
鴻海科技集團創辦人
郭台銘
我們需要的，不只是一個高虹安，
應當有一百個，甚至一千個高虹安，
我們的國家和社會就會有遠大的前途。
鴻海科技集團創辦人
郭台銘
台北市長
柯文哲
柯文哲負責任的向大家推薦，
台灣的科技首都，
新竹這個城市的最佳市長人選，
就是高虹安！
台北市長
柯文哲
戲劇之母
周遊(阿姑)
台灣要安，才會有國際競爭力，從新竹開始「安」，
高虹安有能力、有智慧、有Guts，
政黨放一邊，選賢與能的人，
11月26號，請大家樓上揪樓下、厝邊約鄰居，
一個拉十個，將神聖的一票投給高虹安！
台灣要安，才會有國際競爭力，
從新竹開始「安」，
高虹安有能力、有智慧、有Guts，
政黨放一邊，選賢與能的人，
11月26號，請大家樓上揪樓下、
厝邊約鄰居，一個拉十個，
將神聖的一票投給高虹安！
戲劇之母
周遊(阿姑)
台灣知名導演
李朝永
我是新竹人，看到桃園、雙北的發展，
再看新竹市，十分感嘆。
新竹這個城市的最佳市長人選，
虹安是一個非常聰明、靈巧的人，而且她有遠大的抱負，
有抱負新竹才會發達，拜託大家一定要支持高虹安！
我是新竹人，看到桃園、雙北的發展，
再看新竹市，十分感嘆。
新竹這個城市的最佳市長人選，
虹安是一個非常聰明、靈巧的人，
而且她有遠大的抱負，有抱負新竹才會發達，
拜託大家一定要支持高虹安！
台灣知名導演
李朝永
前新竹縣縣長
范振宗
高虹安清新、專業、有能力，
新竹市需要高虹安這樣的人才帶領，
我們才能有更好的市政未來。
前新竹縣縣長
范振宗
資深藝人
熊海靈
我喜歡高虹安。第一、高虹安學識豐富很有內涵；第二、她的個性不畏強權，很勇敢。
資深藝人
熊海靈
聯電榮譽副董事長
宣明智
科學園區、科技人都期待能有一個很好的市長，幫助產業發展。高虹安是一個年輕優秀的候選人，有這樣的候選人出來，我覺得這是市民的福氣。
聯電榮譽副董事長
宣明智
台語金曲老師
李明洋
虹安的政見有個我很喜歡的地方，她對小朋友的教育很重視，小孩是國家未來的主人翁，所以我們一定要支持虹安。
台語金曲老師
李明洋
立法委員
高金素梅
虹安在立法院的問政非常理性、專業，
質詢問政的口條或是邏輯都是一流的！
虹安有科技的背景，也有產業的人脈，
這麼棒的年輕人，新竹市真的需要她！
立法委員
高金素梅
立法委員
邱臣遠
高虹安不管是問政或質詢的優秀，
也替新竹市民把市政的問題一一揪出來，
現在民進黨用盡全力攻擊她，怕她當選，
因此我們一定要把高虹安送進新竹市政府！
立法委員
邱臣遠
立法委員
張其祿
新竹市民最支持第三勢力跟新興民主，
我們要選出最好的候選人，
用新竹市民的力量打造新的政治環境，
選擇高虹安，改變台灣政治，從新竹開始！
立法委員
張其祿
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